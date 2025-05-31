Мощь моторов, красота девушек и дух эпохи на фестивале в честь дня рождения Хабаровска: яркие фото

На три часа центральная улица города преобразилась, радуя креативом, красками, эмоциями и позитивом. На каждом метре звучала музыка: разнообразные ритмы смешивались с веселыми напевами и азартными возгласами участников соревнований.
Силачи показывали свою мощь в армрестлинге, а танцевальные группы заряжали публику энергичными номерами. Как всегда клуб «Авторетро-100» представил старые автомобили, словно сошедшие с обложек известных журналов. Вокруг царила атмосфера праздника, где красота хабаровчанок и сила мужчин гармонично сочетались друг с другом. Что еще порадовало жителей Хабаровска на грандиозном арт-фестивале «Счастливый Хабаровск» — узнайте из нашего яркого и запоминающегося фотоотчета!