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Мощь моторов, красота девушек и дух эпохи на фестивале в честь дня рождения Хабаровска: яркие фото

Хабаровск вновь зажигает. На этот раз город с размахом отметил свой 167-й день рождения. Местом притяжения 31 мая стал впечатляющий арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», развернувшийся по всей улице Муравьева-Амурского.

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На три часа центральная улица города преобразилась, радуя креативом, красками, эмоциями и позитивом. На каждом метре звучала музыка: разнообразные ритмы смешивались с веселыми напевами и азартными возгласами участников соревнований.

Силачи показывали свою мощь в армрестлинге, а танцевальные группы заряжали публику энергичными номерами. Как всегда клуб «Авторетро-100» представил старые автомобили, словно сошедшие с обложек известных журналов. Вокруг царила атмосфера праздника, где красота хабаровчанок и сила мужчин гармонично сочетались друг с другом. Что еще порадовало жителей Хабаровска на грандиозном арт-фестивале «Счастливый Хабаровск» — узнайте из нашего яркого и запоминающегося фотоотчета!