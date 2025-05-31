В Ростовской области на следующей неделе пропадет радио- и телесигнал

Первыми без телевидения останутся жители города Миллерово — отключение запланировано на 2 июня с 11:00 до 17:00, а также на следующее утро с 8:00 до 11:00. 3 июня сигнал пропадет в поселке Веселый с 10:00 до 16:00. 4 июня отключение коснется поселка Войково Тарасовского района с 11:00 до 17:00.