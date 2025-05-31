В Ростовской области на следующей неделе пропадет радио- и телесигнал

В первую неделю июня жители нескольких районов Ростовской области останутся без телевизионного сигнала из-за плановых работ на передающих станциях. Согласно графику Российской телерадиовещательной сети, кратковременные отключения затронут пять населенных пунктов региона в период со 2 по 5 июня.
Первыми без телевидения останутся жители города Миллерово — отключение запланировано на 2 июня с 11:00 до 17:00, а также на следующее утро с 8:00 до 11:00. 3 июня сигнал пропадет в поселке Веселый с 10:00 до 16:00. 4 июня отключение коснется поселка Войково Тарасовского района с 11:00 до 17:00.
5 июня работы пройдут сразу в двух точках: в селе Куйбышево с 10:00 до 16:00 и в слободе Родионово-Несветайская с аналогичным временным промежутком.
Ростовский филиал РТРС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях график работ может быть скорректирован. Все отключения согласованы с вещателями и необходимы для поддержания стабильной работы телерадиосети в летний период.
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