Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на следующей неделе пропадет радио- и телесигнал

Массовые отключения телерадиосигнала пройдут в Ростовской области со 2 по 5 июня.

Источник: Комсомольская правда

В первую неделю июня жители нескольких районов Ростовской области останутся без телевизионного сигнала из-за плановых работ на передающих станциях. Согласно графику Российской телерадиовещательной сети, кратковременные отключения затронут пять населенных пунктов региона в период со 2 по 5 июня.

Первыми без телевидения останутся жители города Миллерово — отключение запланировано на 2 июня с 11:00 до 17:00, а также на следующее утро с 8:00 до 11:00. 3 июня сигнал пропадет в поселке Веселый с 10:00 до 16:00. 4 июня отключение коснется поселка Войково Тарасовского района с 11:00 до 17:00.

5 июня работы пройдут сразу в двух точках: в селе Куйбышево с 10:00 до 16:00 и в слободе Родионово-Несветайская с аналогичным временным промежутком.

Ростовский филиал РТРС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях график работ может быть скорректирован. Все отключения согласованы с вещателями и необходимы для поддержания стабильной работы телерадиосети в летний период.

Подпишись на нас в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Энергетики предупредили о веерных отключениях электричества летом в Ростове.