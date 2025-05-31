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Мэрию в Челябинской области обязали выплатить 50 тысяч школьнице, которую укусила собака

С администрации Магнитогорска взыскали 50 тысяч рублей морального вреда в пользу школьницы, которую покусала бездомная собака. Об этом в субботу, 31 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Девочка ждала трамвай на остановке, чтобы поехать в школу. В этот момент к ней подбежали две бездомные собаки, одна из которых укусила школьницу за ногу. В больнице девочке поставили диагноз «укушенная ссадина левой голени» и назначили лечение.

Несовершеннолетняя испытывала нравственные страдания, физическую боль, частично была ограничена в передвижениях, проходила профилактическое лечение от бешенства, по настоящее время с опаской выходит на улицу, появилась боязнь животных.

рассказали в прокуратуре

Вопрос обращения с бездомными животными относится к полномочиям администрации города. В связи с этим прокуратура подали иск в суд.