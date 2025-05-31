Мэрию в Челябинской области обязали выплатить 50 тысяч школьнице, которую укусила собака

Девочка ждала трамвай на остановке, чтобы поехать в школу. В этот момент к ней подбежали две бездомные собаки, одна из которых укусила школьницу за ногу. В больнице девочке поставили диагноз «укушенная ссадина левой голени» и назначили лечение.
Несовершеннолетняя испытывала нравственные страдания, физическую боль, частично была ограничена в передвижениях, проходила профилактическое лечение от бешенства, по настоящее время с опаской выходит на улицу, появилась боязнь животных.
Вопрос обращения с бездомными животными относится к полномочиям администрации города. В связи с этим прокуратура подали иск в суд.