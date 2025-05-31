Опасный момент в конце августа: что предсказала России Матрона Московская на 2025 год

Святая Матрона Московская обладала даром предвидения и предсказала испытания, которые ожидают человечество и Россию в 2025 году. Святая пророчила, что человечество встанет перед выбором между духовным ростом и материальными интересами. Она предупреждала, что конфликты и войны станут неизбежными, потому что люди начнут противостоять устоявшимся порядкам. В этот непростой период особенно важными станут единство и крепкая вера в Бога. «Вечерняя Москва» узнала у экстрасенса Дарьи Мироновой, действительно ли эти пророчества могут сбыться и что еще было предсказано на 2025 год.
По ее словам, пророчества святой блаженной матушки Матроны действительно могут сбываться — она говорила, что конфликты и войны будут неизбежны. Люди будут находиться в очень эмоциональном состоянии, и это связано с тем, что перед человечеством в 2025 году встанет выбор между развитием в духовной сфере и переходом на новый этап мировосприятия и материальным аспектом жизни.
— Люди смогут преодолеть сложности и восстановят равновесие в мире. Но для этого нужно время и терпение. Самым опасным моментом перехода в 2025 году может являться конец августа, начало сентября и октябрь. Это будет действительно непростой период, который связан с солнечной активностью и вспышками, реакцией природы на происходящее, — считает Миронова.
Эксперт отметила, что человечество ждут большие потрясения, изменения и конфликты в 2025 году. Однако еще есть шанс все исправить.
— Наш мир будет стоять на грани третьей мировой войны, но в итоге люди смогут отрегулировать этот процесс и не вступить в систему тяжелых и затяжных войн. Не стоит переживать, святая Матрона Московская увидела будущее и предрекла человечеству опасность заранее. Она предупредила, как не нужно делать, чтобы не сбылись ее страшные пророчества. У человечества есть шанс это изменить, исправить ситуацию. Если сейчас мир будет меняться и развивать свою духовную культуру, то все наладится. В России будут сложные периоды в этом году, но наша великая страна выстоит, — заверила собеседница «ВМ».
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