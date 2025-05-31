Опасный момент в конце августа: что предсказала России Матрона Московская на 2025 год

— Наш мир будет стоять на грани третьей мировой войны, но в итоге люди смогут отрегулировать этот процесс и не вступить в систему тяжелых и затяжных войн. Не стоит переживать, святая Матрона Московская увидела будущее и предрекла человечеству опасность заранее. Она предупредила, как не нужно делать, чтобы не сбылись ее страшные пророчества. У человечества есть шанс это изменить, исправить ситуацию. Если сейчас мир будет меняться и развивать свою духовную культуру, то все наладится. В России будут сложные периоды в этом году, но наша великая страна выстоит, — заверила собеседница «ВМ».