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В спальные районы Ростова хотят запустить монорельс, чтобы разгрузить центр

Такую возможность изучают региональные власти Ростовской области.

В спальные районы Ростова-на-Дону хотят запустить новый вид общественного транспорта, движение которого будет обеспечено монорельсом.

«Существует идея создания монорельса в городе Ростове-на-Дону, которая может быть интегрирована в маршрутную сеть города», — сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. В министерстве пока только изучают возможность внедрения монорельса в транспортную инфраструктуру донской столицы. Этот вид общественного транспорта поможет существенно разгрузить дороги внутри города. А также свести к минимуму число пробок в часы пик.