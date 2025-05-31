В спальные районы Ростова хотят запустить монорельс, чтобы разгрузить центр

«Существует идея создания монорельса в городе Ростове-на-Дону, которая может быть интегрирована в маршрутную сеть города», — сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. В министерстве пока только изучают возможность внедрения монорельса в транспортную инфраструктуру донской столицы. Этот вид общественного транспорта поможет существенно разгрузить дороги внутри города. А также свести к минимуму число пробок в часы пик.