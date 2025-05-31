В Курской области отменили Коренскую ярмарку

КУРСК, 31 мая — РИА Новости. Ежегодную курскую «Коренскую ярмарку» в этом году решено отменить в связи с непростой оперативной обстановкой, рассказал РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Оперативный штаб принял такое решение, принял единогласно, исходя из сегодняшней непростой оперативной обстановки в регионе, поскольку здоровье, безопасность и жизнь людей для нас в приоритете… И концентрировать на несколько дней в одной точке большое количество людей в условиях федерального ЧС, режима контртеррористической операции, это риск, на который мы просто не можем идти», — сказал Хинштейн.
Он уточнил, что по этим же причинам были отменены праздничные мероприятия к 80-летию Победы 9-го мая.
«Рассчитываю, что все наши люди, и предприниматели, и покупатели, и жители с пониманием к этому решению отнесутся. И надеюсь также, что оно не будет носить характер долгосрочный. В следующем году любимая всеми ярмарка заработает. Я сам с огромным удовольствием приму участие в ее работе», — добавил он.