В Курской области отменили Коренскую ярмарку

«Рассчитываю, что все наши люди, и предприниматели, и покупатели, и жители с пониманием к этому решению отнесутся. И надеюсь также, что оно не будет носить характер долгосрочный. В следующем году любимая всеми ярмарка заработает. Я сам с огромным удовольствием приму участие в ее работе», — добавил он.