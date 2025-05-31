А сосед у меня дядя Петя: Впервые стало известно, сколько стоят квартиры в знаменитом доме в Кишиневе, где жили и живут Снегур, Лучинский и другие первые лица молдавской политики

А сосед у меня дядя Петя. Лучинский: Сколько стоят квартиры в знаменитом доме напротив парка Штефана чел Маре в Кишиневе, где жили и живут самые известные личности Молдовы.
А сосед у меня дядя Петя. Лучинский его фамилия ©.
Всегда интересовало, сколько стоят квартиры (и что они из себя представляют) в Кишиневе в знаменитом доме на 31 августа напротив парка Штефана чел Маре (бывший — Пушкина), где жили и живут всякие известные люди Молдовы.
Ну, например, Петр Лучинский, Ион Суручану, еще ранее — Снегур. Таких соседей, если бывало зальешь — непонятно, как разбираться. Только чрез ЕСПЧ. Шутим.
В общем, предложение от риэлторов появилось. И как раз в этом доме, с видом на парк. Стоимость квартиры — 350 тысяч евро. Площадь — 112 квадратных метров.
Покупать, наверное, дорого. И как-то убого по нынешних временам. Но посмотреть, как жили партийные бонзы и руководители страны — можно.