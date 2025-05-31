Следующая неделя в Башкирии будет четырехдневной

В начале июня жителей Башкирии ожидают два официальных праздника: 6 июня — Курбан-байрам и 12 июня — День России. Об этом напоминает правительство республики. Уточняется, что эти дни не учитываются в календарном исчислении отпуска, что означает дополнительные два дня отдыха для работающего населения.
Первая мини-неделя предоставит работникам с пятидневным графиком три выходных дня подряд — с 6 по 8 июня. При этом 5 июня, в четверг, трудовой день будет сокращен на один час.
Вторая неделя июня порадует четырехдневными выходными с 12 по 15 июня. Для тех, кто работает по шестидневному графику, отдых предусмотрен 12, 13 и 15 июня. Дополнительный выходной 13 июня образовался за счет переноса с субботы 8 марта. В предпраздничный день 11 июня продолжительность рабочего дня также сократится на один час.