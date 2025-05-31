Магнитные бури обрушатся на Ростов-на-Дону в июне

В дни повышенной солнечной активности метеочувствительным людям рекомендуется избегать физических и эмоциональных перегрузок, заменить кофе на чай и практиковать дыхательные упражнения. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.