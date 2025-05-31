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Магнитные бури обрушатся на Ростов-на-Дону в июне

Ростовчанам придется пережить магнитные бури в июне.

Источник: Комсомольская правда

В июнежителей Ростова-на-Дону ожидают несколько магнитных бурь — периодов повышенной солнечной активности. Согласно прогнозу специалистов Института космических исследований и Института солнечно-земной физики СО РАН, месяц начнется с возбужденного состояния магнитосферы 1 и 4−6 июня.

Слабые магнитные бури уровня G1 — G2 прогнозируются 14, 24 и 25 июня. В эти дни метеозависимым людям рекомендуется особенно внимательно следить за своим самочувствием.

В остальные дни — 2−3, 7−13, 15−23 и 29−30 июня — ожидается спокойная обстановка.

В дни повышенной солнечной активности метеочувствительным людям рекомендуется избегать физических и эмоциональных перегрузок, заменить кофе на чай и практиковать дыхательные упражнения. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Относительно стабильный период без серьезных геомагнитных колебаний продлится с 15 по 23 июня, когда можно планировать важные дела и интенсивные нагрузки.

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