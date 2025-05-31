Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденные в Улан-Удэ яйца журавля-красавки передадут Московскому зоопарку

Найденные в аэропорту «Байкал» яйца журавля передадут Московскому зоопарку.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Яйца журавля-красавки, найденные на летном поле аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ, передадут Московскому зоопарку для их дальнейшего инкубирования, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.

Отмечается, что на летном поле аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ обнаружили кладку яиц журавля-красавки. Этот редкий вид занесен в российскую Красную книгу. Кладка с двумя яйцами находилась в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

«Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сразу же откликнулась и предложила помощь. Росприроднадзор оперативно выдал разрешение на изъятие яиц и дальнейшее их инкубирование в Московском зоопарке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по мнению специалистов, яйца находятся в финальной части процесса инкубации, что дает надежду на успешное появление на свет птенцов. По наблюдениям местных орнитологов, ежегодно птенцы этого вида вылупляются в первой декаде июня.

«Вечером 30 мая опытный орнитолог и руководитель подмосковного подразделения зоопарка — Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков вылетел в Улан-Удэ. В присутствии орнитолога аэропорта и представителя Забайкальского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования яйца были изъяты и помещены в переносной термоконтейнер для транспортировки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Подчеркивается, что кладку доставят для дальнейшего инкубирования в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где для этой цели уже подготовлен отдельный инкубатор.