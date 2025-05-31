Найденные в Улан-Удэ яйца журавля-красавки передадут Московскому зоопарку

«Вечером 30 мая опытный орнитолог и руководитель подмосковного подразделения зоопарка — Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков вылетел в Улан-Удэ. В присутствии орнитолога аэропорта и представителя Забайкальского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования яйца были изъяты и помещены в переносной термоконтейнер для транспортировки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.