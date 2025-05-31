Виталий Хоценко лично принял участие в уборке Октябрьского округа Омска

Виталий Хоценко вместе с командой правительства Омской области завершил череду весенних субботников. Он принял участие в уборке территории в Октябрьском округе Омска. Вместе с коллегами и депутатами регионального парламента глава Омской области ликвидировал стихийную свалку в районе окружной дороги.
Особое внимание представители власти уделили наиболее проблемным и замусоренным участкам, информация о которых поступала от жителей, в том числе через социальные сети.
«Продолжаем освобождать город от несанкционированных свалок. Сегодня вместе с командой регионального правительства и коллегами из мэрии провели субботник в Октябрьском округе. С одной из территорий вывезли более 30 грузовиков строительного и бытового мусора. Спасибо всем за участие!», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
Виталий Хоценко добавил, что убранные территории теперь будут проверяться. Специальные службы будут искать нарушителей чистоты и порядка. А тех, кто будет продолжать мусорить, будет ждать штраф.
Фото: Вячеслав Крузман.
На протяжении всего месячника благоустройства в субботниках приняли участие сотни тысяч инициативных жителей региона. Общими усилиями приводились в порядок дворы и улицы, высаживались деревья и кустарники, благоустраивались места отдыха и памятные места.