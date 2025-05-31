Виталий Хоценко лично принял участие в уборке Октябрьского округа Омска

«Продолжаем освобождать город от несанкционированных свалок. Сегодня вместе с командой регионального правительства и коллегами из мэрии провели субботник в Октябрьском округе. С одной из территорий вывезли более 30 грузовиков строительного и бытового мусора. Спасибо всем за участие!», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.