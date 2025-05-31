Беглов дал старт движению транспорта по Троицкому мосту

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт движению транспорта по обновленному Троицкому мосту, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
«Губернатор Александр Беглов сегодня дал старт движению транспорта по обновленному Троицкому мосту. Первым по новым трамвайным рельсам пустили туристический трамвай», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, для удобства горожан ремонт одной из центральных переправ через Неву завершили на 4 месяца раньше срока.
«Открытие Троицкого моста после ремонта — знаковое событие. Мы приложили все усилия, чтобы завершить ремонт к сезону белых ночей, в том числе к “Алым парусам”, Петербургскому экономическому форуму и параду ВМФ. И эту задачу выполнили», — сказал Беглов.
Он отметил, что передвижение по мосту стало комфортнее для всех — пешеходов, автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, туристов.
На мосту уложены новые рельсы, что дает трамваям плавный ход и снижает шум.
Губернатор отметил, что при обновлении Троицкого моста специалисты применяли передовые технологии и качественные отечественные материалы. В зоне трамвайных путей использован литой асфальт, который образует прочное, эластичное и водонепроницаемое покрытие.
В частности, на мосту было уложено порядка 2,3 тысячи погонных метров новых термоупроченных рельсов с резиновым прирельсовым профилем. Сварка выполнена с использованием проверенной алюминотермитной технологии. Все это способствует повышению скорости и плавности движения трамваев и снижает шум. Также выполнено более 10 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Специалисты заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые до этого менялись в рамках реконструкции еще в 2002 году.
Основной этап работ на мосту начался в феврале. В конце марта была принята новая схема дорожного движения, которая позволила сократить сроки ремонта и подготовить мост к значимым городским событиям.
Беглов сообщил, что в этом году будут также отремонтированы важные для Петербурга Дворцовый и Благовещенский разводные мосты. В рамках ремонта Невского проспекта, будут обновлены Аничков, Казанский и Зеленый мосты. В планах города строительство еще пяти переправ, в настоящее время уже идет возведение Большого Смоленского моста.