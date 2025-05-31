Беглов дал старт движению транспорта по Троицкому мосту

В частности, на мосту было уложено порядка 2,3 тысячи погонных метров новых термоупроченных рельсов с резиновым прирельсовым профилем. Сварка выполнена с использованием проверенной алюминотермитной технологии. Все это способствует повышению скорости и плавности движения трамваев и снижает шум. Также выполнено более 10 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия. Специалисты заменили около 207 погонных метров деформационных швов, которые до этого менялись в рамках реконструкции еще в 2002 году.