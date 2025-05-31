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Власти Калининграда рассказали, где будут установлены новые светофоры

На это направят 11,5 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде будут установлены четыре новых светофора. Об этом сообщает администрация областного центра.

Новые объекты планируется поставить на следующих перекрёстках и улицах:

  • Челнокова — Маточкина;
  • Горького — Сусанина;
  • пр. Победы, 78;
  • Невского, 178.

«По последним трём адресам светофоры будут “с кнопкой”. Цель мероприятий — безопасность людей, которая важнее сэкономленных в дороге секунд», — подчеркнули в мэрии, отметив, что на эти нужды будет направлено 11,5 млн рублей.

В Калининграде участились жалобы на слишком короткие зелёные сигналы светофора для пешеходов.