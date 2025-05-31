Власти Калининграда рассказали, где будут установлены новые светофоры

В Калининграде будут установлены четыре новых светофора. Об этом сообщает администрация областного центра.
Новые объекты планируется поставить на следующих перекрёстках и улицах:
- Челнокова — Маточкина;
- Горького — Сусанина;
- пр. Победы, 78;
- Невского, 178.
«По последним трём адресам светофоры будут “с кнопкой”. Цель мероприятий — безопасность людей, которая важнее сэкономленных в дороге секунд», — подчеркнули в мэрии, отметив, что на эти нужды будет направлено 11,5 млн рублей.
В Калининграде участились жалобы на слишком короткие зелёные сигналы светофора для пешеходов.