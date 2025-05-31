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Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев

Минобрнауки следит за качеством проведения экзамена по русскому для иностранцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

«Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правительство России утвердило изменения, предложенные Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена.

Предусмотрено ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку, а также отказ от размещения заданий тестирования в открытом доступе.

«Данные изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена», — отметили в министерстве.

Иностранные граждане, планирующие осуществлять трудовую деятельность в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

Сдать соответствующий экзамен можно во всех регионах страны на площадке одного из 92 уполномоченных государственных учреждений, перечень которых утвержден правительством России.