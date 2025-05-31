Минобрнауки усилило контроль экзамена по русскому для иностранцев

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минобрнауки РФ проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому для иностранных граждан, сообщается в официальном Telegram-канале министерства.
«Минобрнауки России проводит системную работу по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что правительство России утвердило изменения, предложенные Рособрнадзором, в процедуре проведения экзамена.
Предусмотрено ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку, а также отказ от размещения заданий тестирования в открытом доступе.
«Данные изменения помогут усилить контроль за качеством и добросовестностью процедуры проведения экзамена», — отметили в министерстве.
Иностранные граждане, планирующие осуществлять трудовую деятельность в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.
Сдать соответствующий экзамен можно во всех регионах страны на площадке одного из 92 уполномоченных государственных учреждений, перечень которых утвержден правительством России.