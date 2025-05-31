На благоустройство Саратова выделили более двух миллиардов рублей

«Выделить в 2025 году Минстрою России на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Саратовской области в целях софинансирования расходных обязательств Саратовской области, возникающих при реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в городах Саратове и Энгельсе Саратовской области, бюджетные ассигнования в размере 2,3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.