SHOT: российские туристы на Мальдивах паникуют из-за вируса чикунгунья

Острота проявления симптомов может быть различной — от очень сильной до почти незаметной. В целом прогноз при своевременно выявленной инфекции благоприятный, различные осложнения чаще всего встречаются у ослабленных, пожилых лиц и детей. Заболевание более характерно для Индии, Пакистана и стран Юго-Восточной Азии, а также для Африки. Однако в последние годы комары-переносчики распространились также в Европе и обеих Америках.