В Центральной России ожидаются волны потепления

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Волны потепления ожидаются в Центральной России в середине и в конце июня, показания термометров превысят на 1−2 градуса превысят многолетние значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в Центральной России после всей этой весенней погодной неразберихи течение атмосферных процессов стабилизируется. Так, например, в Москве, будет преобладать обычная июньская погода с температурным режимом, близким к уровню климатической нормы.
«Но в середине и в финале месяца ожидаются волны потепления, когда показания термометров на 1−2 градуса превысят многолетние значения. Благодаря этому в итоге средняя температура окажется немного выше обычного», — пояснил Леус.