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«Рубежи науки» наградили премиями студентов-астрономов физфака МГУ

В пресс-службе гильдии сообщили, что награды получили те, чьи дипломные работы по итогам экспертной оценки признали выдающимися.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Научно-техническая гильдия «Рубежи науки» наградила премиями студентов астрономического отделения физического факультета МГУ за лучшие дипломные работы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе гильдии.

Отмечается, что церемония награждения прошла в стенах Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ. «Премии получили студенты, чьи дипломные работы были признаны выдающимися по итогам экспертной оценки, которая включала в себя новизну научных результатов, самостоятельность и личный вклад автора, завершенность работы и ее готовность к опубликованию», — говорится в сообщении.

Так, премию получили студенты Кристина Лызенко с дипломом «Влияние запятнанности диска звезды и структуры атмосферы экзопланеты на результаты интерпретации кривых блеска транзитов», Екатерина Нягина, изучившая отдельные способы определения параметров атмосфер и химического состава звезд с ультранизкой металличностью, а также Алексей Фраерман с работй на тему «Прогнозирование параметров ориентации космических аппаратов с учетом работы систем управления».

Как подчеркнула сооснователь «Рубежей науки» Галина Малыгина, поддержка молодых ученых является инвестицией в будущее фундаментальной науки. «Мы хотим, чтобы талантливые студенты астрономического отделения физического факультета МГУ видели перспективы своих идей и могли воплощать их в жизнь, будь то фундаментальные открытия или технологии для космоса», — сказала она.

Завкафедрой экспериментальной астрономии физического факультета МГУ, завотделом ГАИШ Алексей Расторгуев отметил гордость, которую ощущает, присутствуя на защитах дипломов. «Эти молодые люди — наши ученики — скоро вольют “свежую кровь” в научные коллективы академических институтов и университетов, и думая об этом, начинаешь лучше понимать важность и ценность своей работы», — рассказал он.