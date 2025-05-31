«Рубежи науки» наградили премиями студентов-астрономов физфака МГУ

Как подчеркнула сооснователь «Рубежей науки» Галина Малыгина, поддержка молодых ученых является инвестицией в будущее фундаментальной науки. «Мы хотим, чтобы талантливые студенты астрономического отделения физического факультета МГУ видели перспективы своих идей и могли воплощать их в жизнь, будь то фундаментальные открытия или технологии для космоса», — сказала она.