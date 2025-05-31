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1 июня в центре Самары перекроют часть улиц

1 июня в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей.

1 июня в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта из-за мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей.

С 09:00 до 18:00 будут перекрыты:

Улица Красноармейская — между улицами Максима Горького и Куйбышева;Улица Куйбышева — от Красноармейской до Вилоновской.

Ограничения не коснутся:

Спецтранспорта (полиция, скорая помощь, МЧС);Машин с разрешениями ГИБДД;Транспорта местных жителей.

Дополнительные меры безопасности выразятся в том, что с 06:00 до 23:59 на этих участках запретят остановку и стоянку, а автобусы № 11, 61, 88, 261 будут ходить по изменённым маршрутам.

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Мир начинается с детства», который пройдет в Международный день защиты детей в Струковском саду в Самаре.

Также в первый день лета в Самаре состоится IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Культурно-массовое мероприятие традиционно пройдет на склоне амфитеатра площади Славы.

В связи с этим с 19:00 до 23:59 1 июня по Волжскому проспекту, на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской, будет ограничен проезд автотранспорта, за исключением следующих транспортных средств:

спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;машин с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара;машин, принадлежащих гражданам, проживающим в зоне ограничения движения транспорта.

Также на вышеуказанном участке Волжского проспекта с 6:00 до 23:59 1 июня запретят остановку и/или стоянку транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 11, 61, 88, 261 с 19:00 до 23:59 1 июня будут следовать по скорректированным схемам.