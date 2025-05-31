Что будет с ценами на российские курорты в этом сезоне

Следующий минус — невозможность планирования: появиться горящие туры могут и за неделю, и за день до вылета. Другая проблема — финансовая: взяли вы тур в страну, где платить российскими картами нет никакой возможности. А у вас в пакет включены только завтраки. Если не позаботиться об этом заранее, придется сесть на вынужденную диету. Кроме того, для некоторых путешествий могут понадобиться соответствующие открытые визы, которые также требуют оформления. Ну и помимо прочего, горящая путевка — это быстрый вылет, и при этих условиях поменять или отказаться от тура без ущерба для собственного кармана уже не получится. Отказ от путешествия без санкций возможен не позднее чем за 30 дней до старта.