В Самаре начали готовить план ремонта дорог на 2026 год

В Самаре идёт ремонт дорог в рамках кампании 2025 года. Из 20 текущих объектов 13 финансируются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На сегодня выполнено 38% запланированных работ, включая проекты федерального значения.
По информации пресс-службы мэрии Самары, в этом году уже отремонтированы 138 аварийных участков литым асфальтом (14,5 тыс. кв. м), а также проведён так называемый струйно-инъекционный ямочный ремонт на 61 улице на площади 2 тыс. кв. м. Это когда специальный аппарат под давлением «плюется» в выбоины мелким щебнем в специальном липком составе.
Завершён ремонт малых «карт» на улицах Блюхера, Средне-Садовой, Лозовой, Антонова-Овсеенко, Аэродромной и других.
Планы на будущее озвучил глава города Иван Носков. Мэр поручил ускориться и уже сейчас начать подготовку к дорожной кампании 2026 года.
Ремонт тротуаров в этом сезоне коснется 24-х пешеходных зон, включая участки:
Красноглинское шоссе;пр. Металлургов;ул. Пугачёвская;11 квартал пос. Мехзавод.
Работы должны завершить до конца октября.
Полный список объектов текущей дорожной кампании есть на сайте администрации.
О проблемных участках на дорогах и тротуарах Самары можно сообщить по «горячей линии» мэрии: 8 (846)266−56−17.
—-
Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!