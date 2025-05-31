В Самаре начали готовить план ремонта дорог на 2026 год

По информации пресс-службы мэрии Самары, в этом году уже отремонтированы 138 аварийных участков литым асфальтом (14,5 тыс. кв. м), а также проведён так называемый струйно-инъекционный ямочный ремонт на 61 улице на площади 2 тыс. кв. м. Это когда специальный аппарат под давлением «плюется» в выбоины мелким щебнем в специальном липком составе.