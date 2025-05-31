Власти сказали, где может появиться памятник клубнике в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Лунинецкого райисполкома.
В ведомстве объявили старт открытого обсуждения предложенной концепции проекта «Эскиз памятника клубнике». В районном исполкоме обращают внимание, что клубника является символом лета и вкусом детства многих белорусов. По этой причине предлагается поддержать инициативу и принять участие в конкурсе эскизов будущего памятника, который посвящен данной ягоде.
«Почему памятник клубнике? Клубника является одним из наиболее узнаваемых символов летнего сезона и сельского хозяйства нашей страны», — подчеркнули в ведомстве.
Власти подчеркивают, что памятник ягоде станет уникальным символом гостеприимства и открытости Лунинецкого региона туристам со всей страны, а также мира. Говорится, что предлагаемая концепция памятника клубнике предполагает создание уникального архитектурного сооружения, который отражал бы эстетику ягодного сада и подчеркивал значимость садоводческой культуры Беларуси.
«Статуя должна гармонично вписываться в ландшафт местности и привлекать внимание туристов и местных жителей», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что уже есть два предложенных варианта памятника, однако белорусы могут предложить и свою идею.
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