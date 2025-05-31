Власти сказали, где может появиться памятник клубнике в Беларуси

Власти подчеркивают, что памятник ягоде станет уникальным символом гостеприимства и открытости Лунинецкого региона туристам со всей страны, а также мира. Говорится, что предлагаемая концепция памятника клубнике предполагает создание уникального архитектурного сооружения, который отражал бы эстетику ягодного сада и подчеркивал значимость садоводческой культуры Беларуси.