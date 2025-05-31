«Они обязывают нас покупать газ по дорогой цене 4 лея»: Депутат ПАС попытался вразумительно объяснить завышенные тарифы в Молдове, но не смог

Но всё не так у парламентского «одуванчика». Прежде всего, быстренько разберёмся с 2022 годом. Во-первых, цена на газ не доходила до 3000 тысяч евро — были лишь прогнозы, что она может вырасти до таких значений. Реальные значения на бирже были примерно в два раза ниже — и то лишь какое-то время. И тариф взлетал до 29 леев за куб, правда, только летом, когда потребление газа крайне ограничено.