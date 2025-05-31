«Они обязывают нас покупать газ по дорогой цене 4 лея»: Депутат ПАС попытался вразумительно объяснить завышенные тарифы в Молдове, но не смог

Председатель парламентской комиссии по экономике и депутат правящей партии Молдовы Раду Мариан не обнаружил предпосылок для снижения тарифа на газ для населения, несмотря на снижение цен на мировых рынках.
Говорит, невозможно же менять цены на газ каждый день, даже если цена на товарных биржах меняется каждый день. Приводит в пример 2022 год — мол, тогда в какой-то момент цены на газ доходили до 3000 евро за тысячу кубов, и что, нам тогда следовало ставить тариф в 80 леев?
Но всё не так у парламентского «одуванчика». Прежде всего, быстренько разберёмся с 2022 годом. Во-первых, цена на газ не доходила до 3000 тысяч евро — были лишь прогнозы, что она может вырасти до таких значений. Реальные значения на бирже были примерно в два раза ниже — и то лишь какое-то время. И тариф взлетал до 29 леев за куб, правда, только летом, когда потребление газа крайне ограничено.
А теперь перенесёмся ещё дальше, в 2021. Сразу после прихода PAS во власть именно Раду Мариан стал инициатором законопроекта, который в корне изменил всю ситуацию на энергетическом рынке. Что говорил нам тогда «Одуванчик-дурачок»?
«Зачем нам долгосрочные контракты с “Газпромом”? Они обязывают нас покупать газ по дорогой цене в 4 лея. Мы хотим диверсифицировать энергетический рынок, создать на нём конкуренцию, компании будут сражаться между собой, чтобы предложить цену, которая будет лучше для потребителя, ниже», — уверял он тогда.
И вот результат — конкуренции нет, «прозрачного рынка» тем более нет, цена закупок теперь засекречена, но тарифы говорят сами за себя — где ты, газ по четыре лея? Сегодня он стоит в четыре раза дороже… А дурачок продолжает уверять, что всё было сделано «правильно», «для народа».
Надо понимать — Раду Мариан озабочен прежде всего своей личной карьерой. А она целиком зависит от той системы, которая его воспитала, вложила нужные убеждения в голову и заставляет их повторять. В какой-либо другой системе он сделать себя не сможет — у него не будет карьеры.
Все свои яйца он сложил в одну корзину, и потому вранье для него, это не просто забава, это карьерная необходимость выживания. Он должен отстаивать партийную линию и выбора у него нет.
Потому активно жестикулирует, косит в сторону глазки, в общем, одним словом — врёт. Было бы очень любопытно посмотреть как-нибудь такие интервью властных депутатов в призме полиграфа. И не только его — а всех, начиная от Санду.
Источник: t.me/gagauznewsmd.
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