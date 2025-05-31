Погода в Ростове-на-Дону в День защиты детей 1 июня: Празднику могут помешать дожди, грозы и шквалистый ветер

В области погодные условия окажутся более суровыми. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Направление ветра — юго-западное и западное со средней скоростью 7 — 12 метров в секунду и порывами до 15 — 18 метров в секунду, местами до 20 — 23 метров в секунду. Температура ночью составит +13 — +18 градусов, а местами похолодает до +10, днем воздух прогреется до +21 — +26 градусов, в некоторых районах — до +29.