Погода в Ростове-на-Дону в День защиты детей 1 июня: Празднику могут помешать дожди, грозы и шквалистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в День защиты детей 1 июня грозит преподнести неприятный сюрприз маленьким ростовчанам, которые хотели бы порезвиться на улице. По данным Ростовского гидрометцентра, праздничные мероприятия на открытом воздухе могут быть омрачены дождями и грозами. Но, по словам синоптиков, дожди и грозы, к счастью, будут кратковременными.
В праздничное воскресенье в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и грозами. Скорость южного и юго-западного ветра составит 7−12 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду во время грозы. Температурный режим будет колебаться от +15 — +17 градусов ночью до +24 — +26 градусов днем.
В области погодные условия окажутся более суровыми. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Направление ветра — юго-западное и западное со средней скоростью 7 — 12 метров в секунду и порывами до 15 — 18 метров в секунду, местами до 20 — 23 метров в секунду. Температура ночью составит +13 — +18 градусов, а местами похолодает до +10, днем воздух прогреется до +21 — +26 градусов, в некоторых районах — до +29.
Как отмечают синоптики, после прохождения грозовых фронтов погода временно улучшится, что позволит провести запланированные мероприятия на свежем воздухе.
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