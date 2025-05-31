Сильный пожар рядом с Kaufland в Кишинёве: густой дым, сильное пламя и эвакуация людей

На месте — пожарные и скорая помощь. По информации журналистов «Первого в Молдове», на место происшествия уже прибыли четыре пожарные машины и бригада скорой помощи. Территория оцеплена, прохожие отводятся на безопасное расстояние.
Фото: Первый в Молдове.
Что именно горит — пока не ясно. Предположительно, загорелся пластиковый материал — об этом свидетельствует характер дыма и высокие языки огня. Видеозаписи с места показывают, как черный дым поднимается в небо и заволакивает парковку и близлежащие улицы.
Ситуация усложняется тем, что огонь распространяется в сторону Toyota Центр, который находится в непосредственной близости от парковки. Сотрудники автосалона эвакуированы, пожарные делают всё возможное, чтобы не допустить перекидывания пламени на здание.
Фото: Первый в Молдове.
Что стало причиной возгорания — пока не установлено. По одной из версий, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в припаркованном транспорте, по другой — возгорание спровоцировала неосторожность с огнём.