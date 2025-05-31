31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, как пройдут выпускные вечера в Брестской области в 2025 году.
Последние звонки в Беларуси прошли 24 мая для учащихся девятых и одиннадцатых классов. «Все остальные на этой неделе продолжают обучение. Что касается выпускных вечеров, то Министерство образования рекомендовало проводить их 13 июня. В Брестской области мы этой даты придерживаемся, — отметила Татьяна Савич. — Выпускные вечера будут проходить в учреждениях образования. Там, где большой выпуск, можно проводить выпускные вечера в учреждениях дополнительного образования, либо в учреждениях культуры. Поэтому все организовано, работа со всеми — и родителями, и педагогами, и самими учащимися — проведена».
Выпускники будут встречать рассвет на территории учреждения образования. «Встреча рассвета и последний вечер должен быть с одноклассниками, в кругу близких людей, классного руководителя, с которыми дети провели 11 лет. Это не должен быть ресторан, катер либо там еще что-то. Я сама была классным руководителем, директором школы и до последнего всегда боролась, чтобы мои дети, выпускники школы, никогда не ходили в рестораны, чтобы все мероприятие было в учреждении образования», — обратила она внимание.
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В Брестской области есть хорошая традиция проведения выпускных вечеров. «Мы проводим районные выпускные вечера. Пока мы не пришли к областному, хотя Министерство образования тоже рекомендовало провести областной выпускной вечер. Это вечера, на которые мы собираем всех наших выпускников. Они традиционно проводятся в тот же день, когда и обычные выпускные вечера, но немножко раньше по времени. Это красиво, с праздничным шествием, с лентами выпускников, с награждениями, вручением золотой либо серебряной медали. В частности, в Ленинском районе города Бреста уже 20 лет есть традиция проведения выпускного, который мы называем “Алые паруса”. Все связывали с питерскими, но нет, они проводятся в Бресте уже давно и связаны с надеждой на будущее. На него приглашаются и родители. К сожалению, всех родителей пригласить не можем, потому что даже по Ленинскому району у нас 1 тыс. выпускников», — пояснила Татьяна Савич. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.