Как пройдут выпускные вечера в Брестской области

В Брестской области есть хорошая традиция проведения выпускных вечеров. «Мы проводим районные выпускные вечера. Пока мы не пришли к областному, хотя Министерство образования тоже рекомендовало провести областной выпускной вечер. Это вечера, на которые мы собираем всех наших выпускников. Они традиционно проводятся в тот же день, когда и обычные выпускные вечера, но немножко раньше по времени. Это красиво, с праздничным шествием, с лентами выпускников, с награждениями, вручением золотой либо серебряной медали. В частности, в Ленинском районе города Бреста уже 20 лет есть традиция проведения выпускного, который мы называем “Алые паруса”. Все связывали с питерскими, но нет, они проводятся в Бресте уже давно и связаны с надеждой на будущее. На него приглашаются и родители. К сожалению, всех родителей пригласить не можем, потому что даже по Ленинскому району у нас 1 тыс. выпускников», — пояснила Татьяна Савич. -0-