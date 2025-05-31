Россельхознадзор не пропустил в Россию 3,9 тонны молока и масла из Беларуси

В ведомстве отметили, что в момент контрольных мероприятий было установлено, что на указанные партии не было ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товаров. В Россельхознадзоре обратили внимание, что в одном из трех транспортных средств готовая молочная продукция перевозилась с нарушениями. Сказано, что в транспорте не было холодильного оборудования.