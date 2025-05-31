Россельхознадзор не пропустил в Россию 3,9 тонны молока и масла из Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на границе Беларуси и России в Псковской области, государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз в РФ трех партий готовой молочной продукции (речь идет про молоко и сливочное масло) общим весом 3,9 тонны из Беларуси.
В ведомстве отметили, что в момент контрольных мероприятий было установлено, что на указанные партии не было ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товаров. В Россельхознадзоре обратили внимание, что в одном из трех транспортных средств готовая молочная продукция перевозилась с нарушениями. Сказано, что в транспорте не было холодильного оборудования.
«Перемещение молока и масла по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате груза. Товары возвращены в Республику Беларусь», — уточнили в Россельхознадзоре.
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