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Россельхознадзор не пропустил в Россию 3,9 тонны молока и масла из Беларуси

Россельхознадзор развернул на границе 3,9 тонны масла и молока из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор не пропустил в Россию 3,9 тонны молока и масла из Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на границе Беларуси и России в Псковской области, государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз в РФ трех партий готовой молочной продукции (речь идет про молоко и сливочное масло) общим весом 3,9 тонны из Беларуси.

В ведомстве отметили, что в момент контрольных мероприятий было установлено, что на указанные партии не было ветеринарных сопроводительных документов, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товаров. В Россельхознадзоре обратили внимание, что в одном из трех транспортных средств готовая молочная продукция перевозилась с нарушениями. Сказано, что в транспорте не было холодильного оборудования.

«Перемещение молока и масла по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате груза. Товары возвращены в Республику Беларусь», — уточнили в Россельхознадзоре.

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