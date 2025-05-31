В Ростовской области за неделю подскочили цены на мясо

За последнюю неделю в Ростовской области значительно выросли цены на все виды мясной продукции. Согласно данным Ростовстата на 26 мая, скачок цен наблюдается и на говядину, и на свинину и на курятину.
Говядина подорожала на 2,89 рубля за килограмм — с 609,29 до 612,18 рубля в среднем по области. Самые высокие цены зафиксированы в Таганроге — 637,47 рубля, самые низкие — в Сальске — 567,07 рубля. В Ростове-на-Дону килограмм говядины теперь стоит 611,17 рубля.
Свинина прибавила в цене за неделю 3,45 рубля — с 396,09 до 399,54 рубля в среднем по региону. Дешевле всего мясо можно купить в Ростове-на-Дону — 381,39 рубля, дороже всего — в Таганроге — 420,75 рубля.
Курятина подорожала на 3,29 рубля — с 211,94 до 215,23 рубля за килограмм. Самые выгодные цены на птицу — в Миллерово — 197,09 рубля, самые высокие — в Таганроге — 223,03 рубля.
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