«Выпускной над Неманом» в Гродно соберет более 2,6 тыс. молодых людей

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большой городской выпускной соберет 13 июня в Гродно юношей и девушек, которые в этом году получают аттестаты зрелости и прощаются со школой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.
«В прошлом году мы провели общегородской выпускной впервые, и праздник получил много положительных откликов. Потому решили, что общее празднество должно стать ежегодной традицией, — рассказала начальник отдела образования Гродненского горисполкома Людмила Ницкая. — А раз это традиция, то у нее должны быть свои узнаваемые бренды».
Вечер прощания со школой получит название «Выпускной над Неманом». Его символом станет кораблик, с надеждой устремленный в будущее. Как говорит начальник отдела образования, в названии и символе отражается красивая идея: впереди у недавних школьников большая жизнь, и корабль, надувающий паруса, — олицетворение пути к мечте.
Уже идет подготовка городской среды в центре Гродно: брендируются недавно установленные цветочные арки, вдоль Советской улицы развесят красно-зеленые флажки с логотипом праздника.
«Юных участников праздника ждет много ярких событий и сюрпризов, — заверила Людмила Ницкая. — Торжественным шествием герои дня пройдут по историческому центру Гродно от площади Ленина к Советской площади. Там, на открытой сцене подарком для выпускников станет концерт, у которого будет не один, а целых три хедлайнера, популярных и любимых молодежью. Будет и трогательный ретро-момент, когда все вместе споют нестареющую романтичную песню “Крылатые качели”.
Нужно отметить, что на праздник ребята придут, уже получив свои аттестаты и заслуженные за годы учебы награды в школах. Завершением торжества станет великолепный салют.
В этом году в Гродно последний звонок прозвенел для 2647 выпускников 11-х классов, более 2,6 тыс. человек ожидается на общегородском выпускном. −0-