«Выпускной над Неманом» в Гродно соберет более 2,6 тыс. молодых людей

«Юных участников праздника ждет много ярких событий и сюрпризов, — заверила Людмила Ницкая. — Торжественным шествием герои дня пройдут по историческому центру Гродно от площади Ленина к Советской площади. Там, на открытой сцене подарком для выпускников станет концерт, у которого будет не один, а целых три хедлайнера, популярных и любимых молодежью. Будет и трогательный ретро-момент, когда все вместе споют нестареющую романтичную песню “Крылатые качели”.