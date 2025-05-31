Космос играет в вашей команде: три знака зодиака, которые разбогатеют в июне

Июнь 2025 — месяц, когда звезды поднимают ставки. Космос не будет молчать: 9 июня произойдет новолуние в Близнецах — отличное время для запуска новых финансовых проектов, а уже к середине месяца напряженный квадрат Меркурия и Сатурна заставит многих пересмотреть свои бюджеты и финансовые планы. Настоящие везунчики — три знака Зодиака, которым удача в деньгах не просто подмигнет, а почти что вручит ключ от сейфа. Кому улыбнется финансовая удача в июне, рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.