Космос играет в вашей команде: три знака зодиака, которые разбогатеют в июне

Июнь 2025 — месяц, когда звезды поднимают ставки. Космос не будет молчать: 9 июня произойдет новолуние в Близнецах — отличное время для запуска новых финансовых проектов, а уже к середине месяца напряженный квадрат Меркурия и Сатурна заставит многих пересмотреть свои бюджеты и финансовые планы. Настоящие везунчики — три знака Зодиака, которым удача в деньгах не просто подмигнет, а почти что вручит ключ от сейфа. Кому улыбнется финансовая удача в июне, рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.
Овен.
Июнь принесет Овнам не только солнце и витамины, но и ценные знакомства, которые со временем могут превратиться в прочные союзничества — как в дружбе, так и в работе. Вы внезапно окажетесь в центре интересных диалогов, новых проектов или дружеских посиделок, от которых будет идти мощный импульс вдохновения.
Вас заметят и оценят, и вы сами начнете по-новому смотреть на привычный круг общения. Это отличное время для нетворкинга, курсов, выступлений и активного присутствия в соцсетях — каждое случайное знакомство может сыграть большую роль в будущем. Не прячьтесь — июнь зовет на сцену!
Лев.
Львам в июне предстоит карьерный апгрейд — и, главное, он будет заслуженным. Конфликты, которые раньше мешали двигаться вперед, наконец-то будут исчерпаны: вы найдете верные слова, расставите приоритеты и получите поддержку от тех, кто раньше казался равнодушным.
Коллеги станут союзниками, начальство начнет воспринимать вас как надежную опору, а вы почувствуете — пришло время действовать масштабнее. Возможны предложения о повышении, новые роли или долгожданное признание заслуг. Главное — не скромничайте и не отступайте: в этом месяце космос играет в вашей команде.
Гороскоп для всех знаков зодиака на июнь 2025 года.
Водолей.
Для Водолеев июнь — это месяц, когда идеи начинают приносить деньги. У вас появится шанс найти стабильные и интересные способы дополнительного заработка — не быстрые деньги, а проекты с потенциалом, которые будут работать на вас в перспективе.
Если вы ищете работу — готовьтесь к удаче: подходящее предложение может прийти буквально с неожиданной стороны, от знакомого или случайного объявления. Инициативность, креатив и ваша природная независимость сыграют ключевую роль. Даже если раньше финансы казались шаткими — в этом месяце все постепенно встанет на рельсы.
Не везет в деньгах — повезет в любви: ясновидящая Кажетта также назвала «ВМ» пять знаков зодиака, которых ожидают романтические приключения в первый месяц лета.