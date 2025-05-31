«В политике нельзя шутить»: Чехова — о совете заставлять русских мужчин смотреть турецкие сериалы

Чехова считает, что люди, которые смотря политические шоу, не сильно подкованы в этом вопросе. Например, после того, как Анфиса вступила в партию «Новые люди», ее постоянно стали называть депутатом, хотя она им не стала. «Эти люди ждут, когда что-то произойдет на шоу, чтобы потом выплеснуть свою злость и очень агрессивно реагировать на что угодно. Это для меня это был хороший опыт. Я понимаю, что в политической среде лучше не шутить», — говорит Анфиса.