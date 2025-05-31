«Был очень добрым и не боялся трудностей»: в зоне СВО погиб 28-летний рядовой из Башкирии

В школьные годы Руслан демонстрировал отличную успеваемость, увлекался спортом — борьбой и футболом, а также занимался художественной резьбой по дереву. Его характеризовали как человека с добрым сердцем, готового всегда прийти на помощь. Трудолюбивый и принципиальный, он был надёжной опорой для родных и друзей, умел стойко преодолевать любые жизненные испытания.