«Был очень добрым и не боялся трудностей»: в зоне СВО погиб 28-летний рядовой из Башкирии

Стало известно о гибели еще одного военнослужащего из Башкирии. В ходе выполнения боевых задач в зоне СВО погиб, проявив героизм, 28-летний рядовой Нигмаев Руслан из Агидели.
Образование он получал в средней школе № 1 имени капитана Р. К. Холбана. В 2014—2015 годах освоил профессию монтажника технологических трубопроводов, после чего до 2023 года трудился в ПАО «Газпром» по этой специальности.
В школьные годы Руслан демонстрировал отличную успеваемость, увлекался спортом — борьбой и футболом, а также занимался художественной резьбой по дереву. Его характеризовали как человека с добрым сердцем, готового всегда прийти на помощь. Трудолюбивый и принципиальный, он был надёжной опорой для родных и друзей, умел стойко преодолевать любые жизненные испытания.
— Он был примером непоколебимой верности Отечеству, образцом смелости, чести и самоотверженности для подрастающего поколения. Администрация городского округа Агидель выражает искренние соболезнования семье и близким Руслана Фидусовича, — говорится в сообщении.
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