Сексолог рассказал, как сохранить радость от сексуальных отношений после 55 лет

Время летит. Все изменяется. Сексуальные возможности и потребности тоже. Либидо постепенно слабеет, а эрекция становится капризной. Оргазмы уже не столь ярки и не всегда достижимы. Кожа теряет чувствительность. У женщин после климакса, как правило, начинаются проблемы с увлажнением, что причиняет дискомфорт и делает половой акт болезненным. Такую безрадостную картину изменений в интимной жизни людей возрастной категории 55+ нарисовал сексолог… А ведь сейчас возрастные границы старости отодвинулись, и многие женщины и мужчины даже в 60−65 лет, не говоря уже о 50-летних, еще «ого-го» и дадут фору некоторым молодым по части внешнего вида и внутреннего бодрого настроя.