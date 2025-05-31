Сексолог рассказал, как сохранить радость от сексуальных отношений после 55 лет

С возрастом яркость сексуальных отношений у супругов, даже горячо любящих друг друга, может потускнеть. Мы решили выяснить у экспертов, как сохранить сексуальное долголетие именно в устойчивом, долговременном союзе мужчины и женщины с небольшой разницей в возрасте. Секреты, как сохранить радость от секса на долгие годы, для читателей «МК» раскрыл психотерапевт и сексолог Алексей Лысенко.
Время летит. Все изменяется. Сексуальные возможности и потребности тоже. Либидо постепенно слабеет, а эрекция становится капризной. Оргазмы уже не столь ярки и не всегда достижимы. Кожа теряет чувствительность. У женщин после климакса, как правило, начинаются проблемы с увлажнением, что причиняет дискомфорт и делает половой акт болезненным. Такую безрадостную картину изменений в интимной жизни людей возрастной категории 55+ нарисовал сексолог… А ведь сейчас возрастные границы старости отодвинулись, и многие женщины и мужчины даже в 60−65 лет, не говоря уже о 50-летних, еще «ого-го» и дадут фору некоторым молодым по части внешнего вида и внутреннего бодрого настроя.
И что же им остается? Подумать о внуках и о душе и помахать сексу на прощание ручкой?
Но Алексей Лысенко, который является экспертом в таких вопросах, привел обнадеживающие данные: да, часть людей, действительно, так и поступает, но — меньшая часть! Причины, почему человек, достигнув определенного возраста, решает поставить крест на радостях секса, у каждого свои. Болезни. Слабая половая конституция. Сложные, далекие от гармонии отношения с женой или мужем. Рутина. У кого-то вообще, увы, усталость от жизни. Желания ноль. Как говорится, зачем все это…?
Но большая часть людей легко ответит на этот вопрос. Как зачем? Для наслаждения, здоровья, продления и ощущения полноты жизни.
— Секс не утрачивает своего значения со вступлением, нежно выражаясь, в зрелый возраст, — подчеркнул сексолог, и ему стоит поверить. — Конечно, возможности, может, уже не те, но потребности и способность получать наслаждение от сексуальной близости сохраняются у многих и в 70, и в 80. Примерно треть людей продолжают еще долго вести сексуальную жизнь и получать от нее удовлетворение.
— Что можно посоветовать возрастным парам, чтобы их сексуальная активность продолжалась как можно дольше? Это при условии, что у них все хорошо и они сохранили чувства друг к другу.
— Возрастной секс имеет массу особенностей. Постараюсь кратко перечислить их и дать несколько рекомендаций для желающих влиться в ряды сексуальных долгожителей.
С возрастом и ослаблением гормональной деятельности половых желез приобретает еще большую важность психологический аспект: эмоциональная близость, взаимопонимание, поддержка, душевная близость. Плохие отношения отправят вас на сексуальную свалку намного раньше.
Избегайте длительных перерывов.
С возрастом мужчины начинают нуждаться в предварительных ласках не меньше, чем женщины. Вожделение уже не приходит спонтанно. Необходимо осознанно настраивать себя и друг друга на сексуальную близость. Тут важна регулярность. И чем вы старше, тем она важнее. Есть такой принцип: «Пользуйся — или потеряешь». Избегайте длительных перерывов. Они рискуют обернуться прощанием с сексом.
Элементы новизны и творческий подход.
Время «бесплатного» возбуждения и наслаждения уже почти в прошлом. Хотите регулярно доставлять его друг другу, изучите во всех тонкостях, как это сделать. Поздно стесняться! Нужны откровенные разговоры о том, что доставляет вам самое сильное наслаждение и возбуждение.
Иными словами, требуется подробное знание сексуальных предпочтений. Оно поможет доставлять максимум удовольствия и продлевать желание заниматься сексом. Это ваш золотой ключик в царство многолетнего, зрелого сладострастия.
Чем вы старше, тем нужнее творческий подход к сексуальной стороне жизни. Экспериментируйте! Ролевые игры. Фантазии. Сексуальные игрушки. Милые сексуальные провокации. Активное использование виртуальных способов возбуждения: чтение эротических рассказов, видео, воспоминания о самых захватывающих моментах вашей сексуальной жизни.
Помните, что однообразие убивает желание. Нужны пусть небольшие, но постоянные элементы какой-то новизны, непредсказуемости, удивления, порождающие выброс дофамина и прочих гормонов наслаждения.
Комплименты для либидо.
Естественно, у женщин с возрастом возникает масса комплексов по поводу своей внешности. А у мужчин еще и по поводу своей потенции. Подобные мысли становятся ледяным душем для либидо. Чтобы его отогреть, нужны комплименты, прикосновения, поцелуи, объятия, чтобы женщина или мужчина, были уверены, что они дороги и любимы при всех издержках и ограничениях возраста. Причем речь идет не только о прелюдии, а просто о жизни. Проявляйте любовь неоднократно и ежедневно в быту, вне чисто сексуального контекста.
Медицина в помощь.
Проблемы с эрекцией или увлажнением слизистой не являются серьезным препятствием для получения наслаждения. Есть масса лубрикантов (искусственных смазок), медикаментозных средств для усиления потенции, гормонозаместительной терапии. Но главное понять, что пока у вас есть руки, языки и желание, вы можете продолжать получать и доставлять друг другу наслаждение.
Советуйтесь с врачами по поводу иных, назначенных вам лекарств от всяких недомоганий. Некоторые из них могут подавлять либидо. Например, антидепрессанты, препараты от гипертонии и прочих болезней.
Оргазм — не самоцель.
У зрелой сексуальности есть свои плюсы. Уже не столь яркий и не всегда достижимый оргазм перестает быть самоцелью. Большая часть наслаждения получается от ласк, которые без зашкаливающего возбуждения могут длиться долго. Учитесь наслаждаться процессом, покачиваясь на волнах умеренного возбуждения.
Умопомрачительный оргазм совсем не обязателен каждый раз. Хороший эротический массаж способен подарить куда больше удовольствия и удовлетворения, чем кратковременный оргазм.
ЗОЖ — основа секс-долголетия.
Наши сексуальные возможности и желания очень зависимы от состояния организма. Хотите оставаться сексуальными, прощайтесь с вредными привычками и излишествами. Здоровый образ жизни: питание, сон, регулярные физические нагрузки, танцы, плавание, долгие прогулки, йога, нормальный вес… — лучшие афродизиаки.
Долой грустные мысли.
Прочь грустные, неуместные мысли! Их много. И им не место в голове во время сексуальной близости. Место должно быть отведено концентрации на приятных, тактильных, усиливающих возбуждение ощущениях, словах, фантазиях, картинках, воспоминаниях. Подробное, точное знание сексуальных особенностей друг друга, подскажет вам, что говорить и делать для того, чтобы дарить максимум наслаждения.
Алексей Лысенко напоследок подчеркнул, что «сексуальное долголетие в наших руках и головах». Хотите долго оставаться «в сексе», помните о главном: уважение, нежность, тепло, поддержка, одобрение, задушевные, откровенные разговоры, комплименты, любовь, здоровый образ жизни, толика новизны. Иными словами, любовь. Она и есть — главный секрет сексуальных долгожителей.