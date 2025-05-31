Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о лихорадке чикунгунья

Ранее сообщалось, что в РСТ не зафиксировали вспышки лихорадки чикунгунья у россиян на Мальдивах. Генконсул России в Мале Алексей Идамкин до этого сообщил, что российским туристам следует соблюдать меры предосторожности от укусов комаров.