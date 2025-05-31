Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о лихорадке чикунгунья. Об этом сообщили представители ведомства.
Там уточнили, что случаи этого заболевания в России пока не зарегистрированы.
Отмечается, что в пунктах пропуска через гос границу работает система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и помогающая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в РСТ не зафиксировали вспышки лихорадки чикунгунья у россиян на Мальдивах. Генконсул России в Мале Алексей Идамкин до этого сообщил, что российским туристам следует соблюдать меры предосторожности от укусов комаров.