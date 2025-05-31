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Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о лихорадке чикунгунья

Случаи этого заболевания в России пока не зарегистрированы.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о лихорадке чикунгунья. Об этом сообщили представители ведомства.

Там уточнили, что случаи этого заболевания в России пока не зарегистрированы.

Отмечается, что в пунктах пропуска через гос границу работает система «Периметр», анализирующая эпидемические риски и помогающая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в РСТ не зафиксировали вспышки лихорадки чикунгунья у россиян на Мальдивах. Генконсул России в Мале Алексей Идамкин до этого сообщил, что российским туристам следует соблюдать меры предосторожности от укусов комаров.