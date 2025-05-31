Едва не умерла на съемках и терпела мужа-тирана: Евгении Симоновой — 70

Актриса Евгения Симонова отмечает юбилей 1 июня.
Евгения Симонова — настоящая принцесса советского кино. Прославившись в сказке «Обыкновенное чудо», актриса продолжает радовать поклонников с экранов и театральных сцен. Но жизнь артистки, в отличии от ее персонажей, далеко не всегда оставалась сказочной. 1 июня Евгения Симонова отпразднует свое 70-летие. URA.RU вспоминает творческий путь звезды.
Детство и юность Евгении Симоновой.
Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в интеллигентной семье. Ее отец, Павел Симонов, был знаменитым ученым-психологом, а мама, Ольга Вяземская, преподавала английский язык. Первые несколько лет после рождения дочери семья жила в Санкт-Петербурге, но через несколько лет отцу Жени предложили место в Институте высшей нервной деятельности, и Симоновы переехали в столицу.
В школьные годы Евгения хотела, как и мама, преподавать английский язык, и даже готовилась к поступлению на филфак. Одновременно с этим девушка занималась музыкой и хореографией. Однако в десятом классе Женя впервые попала на лекцию отца, посвященную театру.
В то время Павел Симонов изучал психологию творчества и читал цикл лекций в Школе-студии МХАТ. По воспоминанию Евгении, выступления отца превращались в настоящие спектакли, от которых слушатели не могли отвести взгляда. После этого девушка твердо решила стать актрисой.
Евгения Симонова с юности загорелась идеей стать артисткойФото: Александр Макаров / РИА Новости.
Когда пришла пора выбирать университет, Евгения Симонова решила первым делам попытать счастья в театральном институте. В итоге в Щукинском училище разглядели талант будущей актрисы и взяли ее на учебу.
Первые годы обучения давались Евгении тяжело: оказалось, что девушка стесняется сцены и боится выступать перед публикой. Но педагог и наставник студентки Юрий Катин-Ярцев помог Жене побороть все страхи и научиться выступать.
Со временем Евгения Симонова выступала на сцене все увереннее, и к получению диплома уже стала заметной актрисой. Поэтому сразу после окончания обучения девушку тут же пригласили в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.
Карьера Евгении Симоновой в театре.
В труппе к новенькой сразу отнеслись с теплом. Евгения Симонова с первых лет в команде стала одной из ключевых актрис. Одной из первых работ Евгении стала роль Нины Заречной в «Чайке». Выступать Симоновой на сцене предстояло со знаменитой Татьяной Дорониной. Однажды великая актриса заметила, что Евгения нервничает перед выходом на сцену. Тогда Доронина дала Жене совет — плакать не за кулисами, а на сцене.
Евгения Симонова до сих пор радует поклонников со сценыФото: Сергей Пятаков / РИА Новости.
Помимо родного Московского академического театра, Евгения Симонова также выступала в «Современнике», «Сфере», Театре на Малой Бронной и в Центральном доме актера. За четыре десятка лет на сцене актриса сыграла во множестве известных постановок: «Женитьбе» Гоголя, «Жизни Клима Самгина» Горького, «На чемоданах» Ханоха Левина и многих других.
За театральные роли Евгении Симоновой вручали множество престижных профессиональных премий. А в 2017 году актриса получила «Золотую маску» за роль Софьи Андреевны Толстой. Даже сегодня, несмотря на солидный возраст, Симонова продолжает радовать поклонников регулярными выступлениями.
Карьера Евгении Симоновой в кино.
Параллельно с театральной карьерой развивался и путь Евгении Симоновой в советском кино. Первую роль девушка получила еще в студенческие годы. Дебютантка сыграла в картине «В бой идут одни “старики”» Леонида Быкова в 1973 году. Картина стала настоящим успехом, а девушку заметили и другие именитые режиссеры.
Спустя несколько лет девушка снялась в знаменитой комедии «Афоня», где сыграла медсестру Катю Снегиреву. В том же году Симонова появилась в мюзикле «Под крышами Монмартра», исполнив образ цветочницы Виолетты Шевалье. Но прославилась звезда благодаря сказке «Обыкновенное чудо» — фильм стал настоящей классикой советского кино, прочно закрепив за актрисой образ наивной девушки.
Евгения Симонова в «Обыкновенном чуде’Фото: Л. Луппов / РИА Новости.
Одна сцена в «Обыкновенном чуде» едва не стоила актрисе жизни. Во время подготовки финальной сцены Евгения Симонова угодила в зыбучий песок в люберецком песчаном карьере. Актриса внезапно оступилась и начала уходить под землю — артист Александр Абдулов пытался вытащить актрису, но у него не хватило сил. Лишь благодаря дежурящим неподалеку спасателям удаловсь вызводить Евгению из западни.
После «Обыкновенного чуда» предложения актрисе посыпались одно за другим. Евгения Симонова снялась в фильмах «Школьный вальс», «Баламут», Рафферти«, “Транзит”, Сказки старого волшебника» и многих других. При этом актриса всегда подчеркивала, что с умом подходит к выбору ролей.
«Мне кажется, у меня хорошо развито чутье на роли. Да, картина может не иметь шумного успеха, но для меня успех у зрителя не критерий. Я счастлива, что всегда могла себе позволить выбирать по принципу интересно — неинтересно, а не потому, что денег не хватает или простой затянулся. Когда есть хорошая роль, то для меня уместны любые форматы, в том числе сериалы, которых сейчас снимается, возможно, больше, чем следовало бы», — рассказывала Евгения Симонова.
Даже сейчас Евгения Симонова продолжает радовать поклонников интересными ролями. Например, в триллере «Метод» актриса сыграла учительницу-маньяка. А в сериале «Медиум» звезда воплотилась в одну из главных героинь Надежду Аркадьевну.
Личная жизнь Евгении Симоновой.
В студенческие годы Евгения Симонова часто приглашала домой однокурсников: Леонида Ярмольника, Альгиса Арлаускаса, Юрия Васильева. Родственники даже считали, что с последним Евгения сыграет свадьбу в скором времени, но карты спутал случай на съемках.
Работая над фильмом «Пропавшая экспедиция», Евгения познакомилась с Александром Кайдановским, который играл в картине офицера Кирилла Зимина. Пара быстро сблизилась, и уже в 1976 году на свет появилась их дочка Зоя.
Евгения Симонова долгие годы терпела мужа-тиранаФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Однако насколько хорошим Кайдановский был артистом — таким же плохим семьянином. Актер Владимир Конкин даже назвал Евгению мученицей, которой приходилось страдать из-за характера супруга. Во время одной из ссор Симонова даже залезла на подоконник и угрожала Александру выпрыгнуть, если он уйдет из дома.
Позже дочь артистов рассказывала, что одной из главных причин конфликта стала зависть Александра. Артист завидовал успехам своей жены.
«Одним из раздражающих факторов в их отношениях было то, что, когда мама в какой-то период очень много работала, у папы не было ничего. Он просто бесился, что у мамы так все хорошо получается», — вспоминала Зоя в передаче «Судьба человека».
В итоге Евгения Симонова не выдержала и ушла от мужа после семи лет брака. Следующим избранником звезды стал актер Дмитрий Полонский, но с ним отношения продлились не больше года. Счастье Евгения нашла только в третьем браке — артистка вышла за режиссера Андрея Эшпая. В 1985 году у них родилась дочка Мария, а в начале 90-х Симонова стала опекуном 13-летней Дарьи Коршаковой. Мать девочки, коллега Симонова, скончалась в 42 года, и звезда решила взять осиротевшую Дарью себе.
Болезнь Евгении Симоновой.
Евгения Симонова смогла побороть страшную болезнь Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
В 2013 году врачи диагностировали у Евгении Симоновой рак легких. Причиной стало воспаление, к которому актриса отнеслась легкомысленно. Однако во время осмотра врачи обнаружили затемнение в легких, которое начало стремительно разрастаться.
Звезда отправилась на лечение в Германию. «Хирург, который потом меня оперировал, сказал: “Резать однозначно”. А мне в Москве такие ужасы рассказали по поводу этой операции: там рассекали со спины, ребра подпиливали. А плевра долго восстанавливается», — рассказывала актриса.
Хирурги удалили нижнюю долю правого легкого Евгении, чтобы спасти ее жизнь. Несмотря на тяжелую болезнь, артистка продолжает сниматься в кино и играть в театре, а на все вопросы отвечает, что никогда не боялась смерти.
Евгения Симонова сейчас.
Звездная актриса продолжает выступать в театре и сниматься в кино и сериалах. Ее можно увидеть на сцене «Современника» и во многих современных фильмах: в 2025 году выходят новые серии «Анны Медиума» с участием Симоновой, а также мелодрама «Стюардесса».
В отличие от многих коллег, Евгения Симонова без стеснения играет возрастных героев, не стесняясь своего возраста. «Я всегда легко к этому относилась. Вот если бы можно было, скрыв свой возраст, помолодеть, я бы молчала. А так — какой смысл? У меня нет ощущения, что молодой я была вчера. Есть чувство, что я прожила долгую-долгую очень счастливую жизнь», — считает Евгения Симонова.