Едва не умерла на съемках и терпела мужа-тирана: Евгении Симоновой — 70

«Мне кажется, у меня хорошо развито чутье на роли. Да, картина может не иметь шумного успеха, но для меня успех у зрителя не критерий. Я счастлива, что всегда могла себе позволить выбирать по принципу интересно — неинтересно, а не потому, что денег не хватает или простой затянулся. Когда есть хорошая роль, то для меня уместны любые форматы, в том числе сериалы, которых сейчас снимается, возможно, больше, чем следовало бы», — рассказывала Евгения Симонова.