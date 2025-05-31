Названа победительница конкурса «Мисс мира»

В финале конкурса красоты «Мисс мира», который прошел в индийском городе Хайдарабад в субботу, 31 мая, одержала победу представительница Таиланда Сучату Чуангсри.
Второе место заняла самая красивая девушка Эфиопии Хассет Дрееж Адмассу, третья позиция досталась польской участнице Майе Клайде, а четвертое место в списке заняла представительница Мартиники Аурель Хоаким, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса.
25 февраля жительница Крыма Юлия Павликова заняла первое место на конкурсе «Мисс Европа — 2025», который прошел в Бейруте, столице Ливана. Второе и третье места достались участницам с Украины и из Болгарии. Ранее Павликова выходила в финал трех международных соревнований — «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная». Она поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления с победой.
5 января появилась информация о том, что 46-летняя жительница Нижнего Новгорода Елена Секретарева, прошедшая в финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис мира», выступила на конкурсе в США с лентой «Сибирь» по решению организационного комитета смотра. Россиянка рассказала, что обрадовалась такому решению, поскольку для нее Сибирь ассоциируется с русской зимней сказкой.