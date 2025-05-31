Названа победительница конкурса «Мисс мира»

25 февраля жительница Крыма Юлия Павликова заняла первое место на конкурсе «Мисс Европа — 2025», который прошел в Бейруте, столице Ливана. Второе и третье места достались участницам с Украины и из Болгарии. Ранее Павликова выходила в финал трех международных соревнований — «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная». Она поблагодарила поклонников за поддержку и поздравления с победой.