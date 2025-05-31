На набережной Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона

«Каждый день с 9.00 до 21.00 для посетителей доступны два взрослых и два детских бассейна. Их площадь — от 375 до 45 квадратных метров. Для отдыха на территории расположено более 400 шезлонгов и пляжных кроватей, которые подойдут для отдыха одного-двух человек и больших компаний. Также созданы все условия для маломобильных посетителей», — добавил заместитель мэра столицы.