На набережной Северного речного вокзала в Москве открылась пляжная зона

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пляжная зона с четырьмя бассейнами открылась на набережной Северного речного вокзала в Москве, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«На Северном речном вокзале заработала пляжная зона с бассейнами для отдыха взрослых и детей. Для посетителей подготовили четыре бассейна с подогревом и круглосуточной системой очистки воды, шезлонги, гамаки, пляжные бунгало и зонты, ресторан и летнюю кухню, удобные раздевалки, душевые и камеры хранения», — рассказал агентству Ликсутов.
Заместитель мэра отметил, что здесь одновременно могут с комфортом отдыхать около 1000 человек. Особое внимание уделяется безопасности: в зоне отдыха расположен медицинский пункт, дежурят профессиональные спасатели, подчеркнул Ликсутов.
«Каждый день с 9.00 до 21.00 для посетителей доступны два взрослых и два детских бассейна. Их площадь — от 375 до 45 квадратных метров. Для отдыха на территории расположено более 400 шезлонгов и пляжных кроватей, которые подойдут для отдыха одного-двух человек и больших компаний. Также созданы все условия для маломобильных посетителей», — добавил заместитель мэра столицы.