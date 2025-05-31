Почти 400 тысяч рублей от государства на собственное дело

Обычно социальный контракт используется для помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, когда человек тяжело заболел или потерял работу, вот тут как раз и могут пригодиться деньги от государства. Также на данную выплату могут претендовать начинающие предприниматели, которые стремятся реализовать свои идеи и запустить новые проекты на территории Московской области. Но бывает так, что обе эти непростые ситуации сочетаются в одной и той же семье.