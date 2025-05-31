Почти 400 тысяч рублей от государства на собственное дело

В Подмосковье расширили список лиц, с которыми в приоритетном порядке будут заключаться социальные контракты. Теперь в их число входят многодетные семьи и семьи участников СВО. На днях Мособлдума приняла соответствующие поправки в региональный закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».
Обычно социальный контракт используется для помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Например, когда человек тяжело заболел или потерял работу, вот тут как раз и могут пригодиться деньги от государства. Также на данную выплату могут претендовать начинающие предприниматели, которые стремятся реализовать свои идеи и запустить новые проекты на территории Московской области. Но бывает так, что обе эти непростые ситуации сочетаются в одной и той же семье.
В частности, возвращение к мирной жизни для участников СВО проходит не всегда легко и просто. Бойцы приходят домой с тяжелыми ранениями, из-за которых они вынуждены осваивать новые для себя профессии, практически начинать жизнь заново, а иногда у них появляется желание заняться своим делом, открыть бизнес. Вот тут-то социальный контракт и может помочь найти себя на «гражданке».
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, герои СВО своими подвигами на фронте уже доказали, что умеют бороться, преодолевать трудности и добиваться цели.
«А теперь наша задача — помочь им найти себя в мирной жизни, мы обязаны предоставить им широкие возможности для реализации своих планов и идей. Мы знаем, что многие ребята, вернувшись домой из зоны боевых действий, готовы попробовать силы в бизнесе, поэтому социальный контракт может стать для них отличным инструментом в достижении этой мечты», — отметил депутат.
Аналогичную помощь от государства может получить еще одна категория жителей Московской области — это многодетные семьи. Принятые только что поправки в региональный закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» позволяют теперь значительно увеличить долю многодетных среди претендентов на получение социальных контрактов.
«С помощью этой меры соцподдержки многодетные родители смогут приобрести профессию, трудоустроиться, а те, кто живет в сельской местности, также смогут получить деньги на развитие личного подсобного хозяйства», — сообщил спикер Мособлдумы.
Депутат надеется, что субсидии, полученные в рамках соцконтракта, придадут многодетным семьям силы, помогут им сделать рывок к новой жизни, почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Оформить социальный контракт смогут только те жители Подмосковья, у кого доход на одного члена семьи не превышает 19 302 рубля в месяц. Эта сумма в 2025 году соответствует региональному прожиточному минимуму на душу населения.
Размер выплаты будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего от того, на какие цели требуются деньги. Например, если человек ищет работу, ему выплачивается субсидия, равная четырехкратному размеру прожиточного минимума, а если он решил пойти на курсы профессионального обучения, тогда может рассчитывать на сумму до 30 тыс. рублей.
На открытие бизнеса в рамках соцконтракта выделяют до 350 тыс. рублей единовременно и еще дополнительно до 30 тыс. рублей на обучение основам предпринимательства. А вот семья, решившая завести ЛПХ, может получить до 200 тыс. рублей на само хозяйство и еще до 30 тыс. руб. на обучение.
Справка «МК». В региональном бюджете на 2025 год предусмотрено 300 млн. рублей, которые будут использованы для оказания помощи жителям с помощью соцконтрактов. Заявление на заключение социального контракта можно подать через региональный портал «Госуслуги».