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«Это фото — не для всех»: Редкий снимок Софи Лорен всплыл в Сети и вызвал скандал

Швейцарский коллекционер Даниэль Изели опубликовал в своём блоге снимок, на котором он запечатлён с 90-летней Софи Лорен и 82-летним певцом Аль Бано. Фото сделано на вилле актрисы в Женеве, где она живёт с 1980-х годов.

Источник: Life.ru

Судя по подписи, встреча прошла душевно — с разговорами и воспоминаниями. Однако Аль Бано, друг актрисы, резко отреагировал на публикацию в разговоре с изданием Notizie. По его словам, фото предназначались только для личного архива.

«Это были фотографии, сделанные для нас, для семьи. Конечно же, они не должны были быть опубликованы», — подчеркнул певец.

Лорен в последние годы практически не появляется на публике и отказывается общаться с прессой. Тем больший резонанс вызвал снимок.

Ранее Софи Лорен перенесла операцию после серьёзного повреждения бедра, полученного в результате падения в собственном доме в Женеве. После происшествия кинодива обратилась к поклонникам, поблагодарив их за поддержку.