«Это фото — не для всех»: Редкий снимок Софи Лорен всплыл в Сети и вызвал скандал

Судя по подписи, встреча прошла душевно — с разговорами и воспоминаниями. Однако Аль Бано, друг актрисы, резко отреагировал на публикацию в разговоре с изданием Notizie. По его словам, фото предназначались только для личного архива.
«Это были фотографии, сделанные для нас, для семьи. Конечно же, они не должны были быть опубликованы», — подчеркнул певец.
Лорен в последние годы практически не появляется на публике и отказывается общаться с прессой. Тем больший резонанс вызвал снимок.
Ранее Софи Лорен перенесла операцию после серьёзного повреждения бедра, полученного в результате падения в собственном доме в Женеве. После происшествия кинодива обратилась к поклонникам, поблагодарив их за поддержку.