Первый день лета ударит по Молдове жарой: Синоптики обещают неделю пекла до +30 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 1 июня. Значит, рассказываем!
В День защиты детей погодка будет что надо! Небольшой спойлер…
Ночью синоптики нам прогнозируют до 16 градусов выше ноля, утром столбик термометра поднимется до 20 градусов со знаком «плюс».
Днем нас ждет комфортная погода будто созданная для пикников и прогулок! Воздух прогреется до +30 градусов, будет облачно. Вечером ожидается до 22 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−7 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
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