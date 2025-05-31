Военблогер Федоров назвал 12 человек, получивших 15 млн за сбитый F-16

О 12 российских военнослужащих, получивших за ликвидацию первого американского истребителя F-16 в зоне СВО сертификат в размере 15 млн рублей, рассказал aif.ru военблогер Кирилл Федоров.
«В уничтожении F-16 участвовал расчёт С-400, это 10 человек, и два Су-35. Всего 12 человек. Это было коллективное сбитие», — отметил он.
Ранее генерал-майор авиации, заслуженный летчик РФ Владимир Попов пояснил aif.ru, почему премию за ликвидацию первого американского истребителя F-16 в зоне СВО вручили 12 российским военнослужащим.
Напомним, что награждение прошло 29 мая на приграничной территории в присутствии командования. В компании «ФОРЭС» подчеркнули, что сдержали данное обещание и передали бойцам награду.