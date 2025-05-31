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В ГД заинтересовались, как глава Колтушей получил звание «Отец-герой»

Чиновник из Ленинградской области воспитывает 30 детей.

Источник: Аргументы и факты

Историю 58-летнего главы города Колтуши Эдуарда Чирко, который получил звание «Отец-герой» после того, как завел более 30 детей, из которых в официальном браке родилась одна дочь, прокомментировал aif.ru зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Это такой случай достаточно нестандартный, потому что все-таки, когда у человека столько детей рождается вне брака, то это, безусловно, противоречит нашим пониманиям о традиционных ценностях. В соответствии с федеральными нормами, критерии “Отца-героя” к данной ситуации не совсем подходят. Я не знаю критерии, которые применяются коллегами в Ленинградской области для подобного рода статусов, но вряд ли бы на федеральном уровне решили бы его отметить», — поделился мнением парламентарий.

Как стало известно, местные депутаты удостоили главу Колтушей в Ленинградской области Эдуарда Чирко звания «Отец-герой». Он стал отцом 30 детей и одного ребенка усыновил.