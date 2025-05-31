В ГД заинтересовались, как глава Колтушей получил звание «Отец-герой»

«Это такой случай достаточно нестандартный, потому что все-таки, когда у человека столько детей рождается вне брака, то это, безусловно, противоречит нашим пониманиям о традиционных ценностях. В соответствии с федеральными нормами, критерии “Отца-героя” к данной ситуации не совсем подходят. Я не знаю критерии, которые применяются коллегами в Ленинградской области для подобного рода статусов, но вряд ли бы на федеральном уровне решили бы его отметить», — поделился мнением парламентарий.