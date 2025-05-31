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На Украине заявили, что мэра Киева Кличко могут сместить с поста осенью

На Украине заявили, что гражданскую администрацию Киева могут заменить на военную.

Источник: Аргументы и факты

Мэра Киева Виталия Кличко могут сместить с должности осенью путем замены гражданской администрации города на военную, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия», — отметил собеседник издания в городском совете.

Он добавил, что в таком случае станет возможной полная замена Киевской городской государственной администрации на военную во главе с чиновником, назначенным лидером страны.

Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, может сместить его в результате госпереворота.