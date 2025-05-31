На Украине заявили, что мэра Киева Кличко могут сместить с поста осенью

Мэра Киева Виталия Кличко могут сместить с должности осенью путем замены гражданской администрации города на военную, пишет украинское издание «Страна.ua».
«Если местных выборов этой осенью не будет, центральная власть, скорее всего, попытается распустить Киевсовет, заявив, что у него истекли полномочия», — отметил собеседник издания в городском совете.
Он добавил, что в таком случае станет возможной полная замена Киевской городской государственной администрации на военную во главе с чиновником, назначенным лидером страны.
Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, может сместить его в результате госпереворота.