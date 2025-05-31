«Я бы ему рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Фёдора Достоевского “Преступление и наказание”, которая раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику как убийство ради “высшей” цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна», — сказал Шеремет.
По мнению депутата, книга помогла бы Зеленскому осознать свою вину за бедственное положение украинцев и обрести мужество для признания ошибок.
Как сообщалось ранее, Зеленский купил себе на книжном фестивале в Киеве произведение «Убить тирана». Продавец уговаривала бывшего комика не только купить это произведение, но и дописать свою историю, намекая на военный конфликт с Россией. Однако прилюдно Зеленский не стал делать никаких громких заявлений касаемо своих планов после прочтения книги.