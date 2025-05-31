В Госдуме посоветовали Зеленскому купить книгу, которая «раскроет его бессовестные глаза»

Как сообщалось ранее, Зеленский купил себе на книжном фестивале в Киеве произведение «Убить тирана». Продавец уговаривала бывшего комика не только купить это произведение, но и дописать свою историю, намекая на военный конфликт с Россией. Однако прилюдно Зеленский не стал делать никаких громких заявлений касаемо своих планов после прочтения книги.