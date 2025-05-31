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В Госдуме посоветовали Зеленскому купить книгу, которая «раскроет его бессовестные глаза»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал в разговоре с РИА «Новости» выбор Владимира Зеленского на книжном фестивале в Киеве. Экс-комик ранее сообщил, что приобрёл труд итальянского автора Альдо Андреа Касси «Убить тирана». По словам Шеремета, такой выбор литературы говорит о глубоком нравственном падении Зеленского.

Источник: Life.ru

«Я бы ему рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Фёдора Достоевского “Преступление и наказание”, которая раскрыла бы его бессовестные глаза на такую проблематику как убийство ради “высшей” цели, а также, каждая ли человеческая жизнь ценна», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, книга помогла бы Зеленскому осознать свою вину за бедственное положение украинцев и обрести мужество для признания ошибок.

Как сообщалось ранее, Зеленский купил себе на книжном фестивале в Киеве произведение «Убить тирана». Продавец уговаривала бывшего комика не только купить это произведение, но и дописать свою историю, намекая на военный конфликт с Россией. Однако прилюдно Зеленский не стал делать никаких громких заявлений касаемо своих планов после прочтения книги.