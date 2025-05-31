Сын Шаинского сообщил о женитьбе: «Выбираем дату»

«Мы полтора месяца работали над подготовкой фестиваля, обьездили столько городов- это была настолько насыщенная работа, что не было времени даже подумать о том, какой станет наша свадьба, — рассказали нам Вячеслав и Кристина, — но вообще мы уже решили, что, наверное, совершенно не хотим какого-то пафосного торжества. В нашей жизни почти каждый день мероприятия, поэтому наше личное, важное событие мы решили провести камерно, в кругу семьи и просто отдохнуть. Главное- провести тихо и спокойно. Пока выбираем дату».