Сын Шаинского сообщил о женитьбе: «Выбираем дату»

Сын Владимира Шаинского Вячеслав открыл гала-концерт фестиваля новых детских песен. Примечательно, что потомок легендарного композитора за кулисами появился не один, а в сопровождении своей девушки-красотки, с которой они встречаются и работают вместе уже много лет. Невесту зовут Кристина Печерская, и она стала режиссёром этого музыкального события.
Как рассказал Шаинский перед началом концерта «Шаинский фест», он, наконец, принял решение связать себя узами брака с прекрасной шатенкой. Правда, пышных торжеств, которых, возможно, ожидают от них друзья и коллеги, не будет.
«Мы полтора месяца работали над подготовкой фестиваля, обьездили столько городов- это была настолько насыщенная работа, что не было времени даже подумать о том, какой станет наша свадьба, — рассказали нам Вячеслав и Кристина, — но вообще мы уже решили, что, наверное, совершенно не хотим какого-то пафосного торжества. В нашей жизни почти каждый день мероприятия, поэтому наше личное, важное событие мы решили провести камерно, в кругу семьи и просто отдохнуть. Главное- провести тихо и спокойно. Пока выбираем дату».
Также Вячеслав признался, что вопросы будущей свадьбы они с Кристиной уже обсуждают, но какого-то необычного предложения руки и сердца он пока не сделал.
«Я не исключаю, что ещё организую какое-то яркое романтическое предложение», — признался Вячеслав по секрету «МК».
Кстати, будущая жена Вячеслава Шаинского, несмотря на свой юный возраст (она младше больше чем на 10 лет), уже член Союза кинематографистов и успела проработать как продюсер и режиссер на телевидении.