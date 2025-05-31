Компания Безоса отправила в космос ещё шестерых туристов

Ракета стартовала в 09:30 по восточному времени (16:30 по московскому времени) с космодрома Corn Ranch близ Ван-Хорна, штат Техас. После полёта капсула с туристами благополучно приземлилась на парашютах, а ракета-носитель совершила успешную вертикальную посадку рядом со стартовой площадкой, используя свой двигатель.