Компания Безоса отправила в космос ещё шестерых туристов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blueorigin.
В экипаж вошли представители разных профессий и национальностей: новозеландский бизнесмен Марк Рокет, канадский предприниматель Джесси Уильямс, панамский дипломат Хайме Алеман, американский застройщик Пол Джерис, радиолог Гретчен Грин, получившая образование в Гарварде и Йеле, и учительница из Техаса Аймэтт Медина Хорхе, чей полёт был профинансирован мексиканской компанией Farmacias Similares.
Ракета стартовала в 09:30 по восточному времени (16:30 по московскому времени) с космодрома Corn Ranch близ Ван-Хорна, штат Техас. После полёта капсула с туристами благополучно приземлилась на парашютах, а ракета-носитель совершила успешную вертикальную посадку рядом со стартовой площадкой, используя свой двигатель.
Напомним, 14 апреля ракета New Shepard компании Blue Origin с полностью женским экипажем совершила суборбитальный полёт. В составе экипажа были шесть участниц, в том числе певица Кэти Перри и журналистка Лорен Санчес — невеста Джеффа Безоса.