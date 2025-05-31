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Компания Безоса отправила в космос ещё шестерых туристов

Многоразовая ракета New Shepard, разработанная компанией Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Безосу, успешно завершила суборбитальный коммерческий полёт с экипажем из шести туристов. Он продолжался около 10 минут.

Источник: Life.ru

Компания Безоса отправила в космос ещё шестерых туристов. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blueorigin.

В экипаж вошли представители разных профессий и национальностей: новозеландский бизнесмен Марк Рокет, канадский предприниматель Джесси Уильямс, панамский дипломат Хайме Алеман, американский застройщик Пол Джерис, радиолог Гретчен Грин, получившая образование в Гарварде и Йеле, и учительница из Техаса Аймэтт Медина Хорхе, чей полёт был профинансирован мексиканской компанией Farmacias Similares.

Ракета стартовала в 09:30 по восточному времени (16:30 по московскому времени) с космодрома Corn Ranch близ Ван-Хорна, штат Техас. После полёта капсула с туристами благополучно приземлилась на парашютах, а ракета-носитель совершила успешную вертикальную посадку рядом со стартовой площадкой, используя свой двигатель.

Напомним, 14 апреля ракета New Shepard компании Blue Origin с полностью женским экипажем совершила суборбитальный полёт. В составе экипажа были шесть участниц, в том числе певица Кэти Перри и журналистка Лорен Санчес — невеста Джеффа Безоса.