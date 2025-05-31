Церковный праздник 1 июня 2025: приметы, традиции и запреты

Святой Исаакий Далматский родился в IV веке и прославился своей добродетельной жизнью и служением Богу. Он был известен своим смирением, благочестием и заботой о нуждающихся. В народной культуре этот день стал символом начала лета, а также временем, когда природа пробуждается к жизни после долгой зимы.