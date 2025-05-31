«Сочи» вернулся в Российскую премьер-лигу

Футбольный клуб «Сочи» завоевал путевку в Российскую премьер-лигу (РПЛ), по сумме двух стыковых встреч обыграв «Пари НН» (Нижний Новгород).
В ответном матче в гостях «Сочи» победил — 3:1. В первой игре сильнее были нижегородцы 2:1.
В составе победителей голы сегодня забили Кирилл Заика (21-я минута), Мартин Крамарич (45+4, 45+7). Первый гол представитель «Сочи» забил с пенальти.
У «Пари НН» на 84-й минуте Хуан Босельи реализовал одиннадцатиметровый.
В сезоне-2024/25 «Пари НН» в РПЛ финишировал на 13-й позиции, а «Сочи» — на пятой строчке в Первой лиге.
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