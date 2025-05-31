Ростовские полицейские предупредили о новых схемах кибермошенничества

Изо дня в день телефонные и онлайн-мошенники выдумывают все более изощренные способы отобрать у людей деньги. О наиболее актуальных вариантах жителей Ростовской области проинформировали в ГУ МВД по Ростовской области, раскрыв новые методы кибермошенничества, активно используемые преступниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе пресс-конференции заместитель начальника главка генерал-майор юстиции Юлия Одноралова заявила о росте числа преступлений с использованием IT-технологий, где 80% случаев составляют дистанционные хищения денежных средств.
По ее словам, злоумышленники чаще всего маскируются под сотрудников банков и госорганов, используют социальную инженерию для получения доступа к данным, создают фейковые сайты и мобильные приложения. Для борьбы с мошенниками донская полиция усиливает мониторинг операций через банки и операторов связи, проводит профилактическую работу с населением, повышает подготовку специалистов по киберпреступлениям.
Дончанам напомнили не переводить деньги по просьбе «банковских сотрудников», проверять подлинность сайтов перед вводом данных, устанавливать только официальные приложения.
— Своевременное обращение в полицию помогает пресечь 60% попыток мошенничества, — подчеркнула Юлия Одноралова.
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