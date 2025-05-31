Ростовские полицейские предупредили о новых схемах кибермошенничества

По ее словам, злоумышленники чаще всего маскируются под сотрудников банков и госорганов, используют социальную инженерию для получения доступа к данным, создают фейковые сайты и мобильные приложения. Для борьбы с мошенниками донская полиция усиливает мониторинг операций через банки и операторов связи, проводит профилактическую работу с населением, повышает подготовку специалистов по киберпреступлениям.