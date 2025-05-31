Следовавший в Россию балкер сел на мель в Швеции

— Наш оператор приказал им изменить курс, когда увидел, что они направляются к отмели. Экипаж сказал, что выполнит маневр, но либо не сделал этого, либо сделал слишком поздно, — рассказал руководитель центров управления движением судов Морской администрации страны Марко Свантессон.