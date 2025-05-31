Следовавший в Россию балкер сел на мель в Швеции

Вблизи берегов Швеции сел на мель балкер Meshka, который шел под панамским флагом в порт Высоцк, расположенный в Ленинградской области. Об этом в субботу, 31 мая, сообщил шведский телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану.
Судно село на мель в районе города Ландскруна в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию. По предварительным данным, на борту балкера находятся 24 человека, их планируют допросить.
— Наш оператор приказал им изменить курс, когда увидел, что они направляются к отмели. Экипаж сказал, что выполнит маневр, но либо не сделал этого, либо сделал слишком поздно, — рассказал руководитель центров управления движением судов Морской администрации страны Марко Свантессон.
На судне находится 938 тысяч литров нефти, но ее не разливали, также борт не набирал воду, передает телеканал и РБК.
В феврале в Азовском море тонул сухогруз «Павел Грабовский», который перевозил три тысячи тонн кукурузы. Корабль плыл из Ростова-на-Дону в турецкий город Самсун. При этом его экипаж не отправлял никаких сигналов бедствия. Единственная просьба, которую получили на суше, — разрешение зайти в порт Азов.